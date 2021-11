À Toulouse, Tisséo met en place "la descente à la demande" sur deux lignes de bus

Protéger et rassurer. C'est le double objectif du dispositif "Descente à la demande", expérimenté à partir de ce mardi 25 novembre et jusqu'en juin 2022 par Tisséo, la compagnie de transports dans l'agglomération de Toulouse. À partir de 22h, les personnes qui le souhaitent, notamment les femmes, peuvent demander au chauffeur, en montant dans les bus des lignes 1 et 2, de les déposer à un endroit plus proche de leur destination finale. C'est valable sur l'ensemble des arrêts desservis par ces deux lignes à partir de 22h (sachant que les terminus varient en fonction des heures).

Pour mettre en place ce dispositif avec la Ville de Toulouse, Tisséo affirme que les chauffeurs ont été formés, car quand la personne demande à bénéficier de l'arrêt à la demande, c'est à lui d'évaluer si descendre à l'endroit réclamé est suffisamment sécurisé à la fois pour elle, pour lui et pour les autres usagers. "Il ne s'agit pas de s'arrêter dans un virage", explique Nicolas Misiak, le président de Tisséo Voyageurs.

"C'est un levier supplémentaire qui est actionné", ajoute Julie Escudier, conseillère municipale déléguée à l'égalité Femme Homme à Toulouse. "Déposer devant la porte c'est impossible puisqu'on reste sur le circuit bus, mais on les rapproche de chez elles." Si cette expérimentation est concluante, elle sera étendue à d'autres lignes.