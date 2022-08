À Tours, Fil Bleu va lancer des bus de nuit à la rentrée

Fil Bleu proposera à la rentrée une ligne de bus de nuit, baptisée N1. Elle entrera en service le jeudi 1er septembre et reliera Tours-Centre à Tours-Sud. Quatre départs sont prévus depuis la gare de Tours, puis le bus desservira notamment les quartiers Giraudeau, Deux-Lions, Grandmont et Fontaines.

Plusieurs Tourangeaux et même des pétitions réclamaient ce service. Cela va en sauver plus d'un. À partir du jeudi 1er septembre, des bus de nuit circuleront à Tours. Le trajet concerne Tours-Centre et Tours-Sud plus précisément, pas Tours-Nord.

Cette ligne baptisée N1 entrera en service le jeudi 1er septembre et circulera les nuits de jeudi, vendredi et samedi toute l’année (sauf l’été, les veilles de Noël et du 1er mai). Une ligne qui servira forcément aux travailleurs de nuit, aux étudiants ou plus largement aux noctambules précise Fil Bleu.

Même trajet que la ligne 5, en passant par les Fontaines

Il y aura 4 départs entre 1h et 4h du matin, de la gare de Tours au centre de Tours. Le N1 empruntera le même trajet que la ligne 5, à partir de la gare de Tours, jusqu'à Grandmont, mais en faisant un saut aux Halles et place du Grand Marché. Surtout, il fera une boucle en passant par le quartier des Fontaines et remontera l'avenue Grammont.

En bref, le bus passera par les quartiers Giraudeau, Deux-Lions, Grandmont, Fontaines et l'avenue Grammont. Un itinéraire qui permet de desservir les principales résidences étudiantes de la ville promet le réseau de transport.

Petit plus, un agent de sécurité sera à bord des bus de nuit pour veiller à la tranquillité des voyageurs.

Voici le tracé complet de la ligne de bus de nuit N1

Le tracé complet de la ligne de bus de nuit N1, reliant Tours-Centre à Tours-Sud - © Fil Bleu

Pas mal d'autres nouveautés qui peuvent vous concerner pour la rentrée 2022 sont à retrouver sur le site de Fil Bleu