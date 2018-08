Indre-et-Loire, France

Ce sera un vrai soulagement pour les automobilistes tourangeaux qui veulent se rendre à Tours-Nord ou à Vouvray. Le pont Mirabeau a fini sa cure de rajeunissement. Il rouvre dans la nuit de ce jeudi à vendredi à 5H00. Terminées les déviations interminables mises en place depuis le 16 juillet, chacun à Tours a pris son mal en patience et finalement, le pont va rouvrir avec un jour d'avance. Les premiers automobilistes à se rendre au travail dameront donc la piste et il ne sera plus nécessaire de faire le détour par le pont Napoléon ou le pont Wilson, via le quai Paul Bert ou celui des Tanneurs ce que les automobilistes étaient obligés de faire depuis le 17 juillet. Les travaux effectués constituaient la 3ème et dernière tranche d'un chantier qui a commencé à l'été 2017. Il y a un an, on a d'abord remplacé les joints de dilatation, puis nettoyé les caissons et mis en conformité les gardes-corps. Cet été, enfin, on a changé les appuis c'est-à-dire les éléments insérés entre le tablier et les piles du pont, ils étaient défectueux. Pour cela, il a fallu soulever le tablier de quelques cms avec des vérins hydrauliques. Le chantier est maintenant totalement achevé et le pont Mirabeau va pouvoir retrouver sa vitesse de croisière de 38 000 véhicules par jour dans les deux sens. Il n'y a pas que les voitures, les bus aussi et les vélos vont retrouver leurs habitudes de traverser la Loire par le pont Mirabeau. Les travaux ont coûté 1 million 500 mille euros.