A Tours, le Pont Wilson fermera de nouveau aux voitures le 5 juillet

C'est une information, ou plutôt une précision qui pourrait ne pas plaire aux automobilistes tourangeaux, en tout cas à ceux qui doivent se rendre à Tours, ou en partir, aux heures de pointe ! Ils galèrent déjà un peu en ce moment avec les travaux du Pont Napoléon (qui sont entrés ce mardi dans leur deuxième semaine), mais début juillet en plus, ils ne pourront plus compter sur le Pont Wilson pour passer la Loire.

Cet été, plus de Pont Napoléon et de Pont Wilson

Ce pont, fermé aux voitures depuis l’an dernier et l’élection de l’écologiste Emmanuel Denis à la tête de la ville, a été exceptionnellement rouvert depuis le début des travaux du Pont Napoléon. Mais le 5 juillet donc, quand les deux voies du Pont Napoléon seront fermées (pour l’instant, il n’y en a qu’une, dans le sens Nord/Sud), le Pont Wilson sera de nouveau fermé aux voitures.

Le patron de la métropole, Wilfried Schwartz, se justifie. "On a discuté (avec la ville de Tours) pour obtenir cette réouverture du Pont Wilson pendant les travaux les plus impactants, et surtout pendant une période d'activité professionnelle chez nos concitoyens. En juillet/août, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de départs en vacances. Ca risque d'être un peu plus compliqué que d'habitude, mais je compte sur a compréhension de nos concitoyens".

Pendant tout l’été, les automobilistes qui voudront se rendre à Tours devront soit passer par le boulevard périphérique, soit l’A10, soit les quais de Loire ou encore le Pont Mirabeau.

Les travaux du Pont Napoléon sont prévus pour durer tout l’été, ils devraient s’achever avant le 1er septembre. Avant les travaux, ce pont était emprunté chaque jour par 30.000 véhicules.