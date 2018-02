Tours, France

A Tours, vous pourrez désormais stationner 2h, pour 1 euro 90 par heure dans le secteur le plus cher, et même rester plus longtemps si vous le souhaitez, à condition bien sûr de remettre de l'argent. L'amende sera progressive, 15 euros au bout de 2h30 par exemple si vous n'avez pas remis d'argent au bout des 2h, 25 euros au bout de 3h. L'autre nouveauté de cette réforme du stationnement, c'est que les contraventions ne seront plus dressés par des agents municipaux, mais par une société privée SAGS. Du coup vont-ils faire du zèle pour remplir des objectifs de verbalisation ? On peut se poser la question d'autant qu'avec la gratuité des derniers temps, la ville de Tours a perdu 75 000 euros par semaine, soit 300 000 euros au total.

Christophe Bouchet jure que les agents privés ne feront pas de zèle

"Il n'y a pas de retard à rattraper !" assure le maire de Tours. "On savait qu'il y avait un coût associé à cette remise en cause, il n'y a aucun regret, c'était bien de le faire. Il s'agit que ça fonctionne, il ne s'agit pour nous de rattraper pour 75 000 euros par semaine". Christophe Bouchet est catégorique. S'il y a plus de verbalisations, ce ne sera pas de la faute de la délégation au privé selon lui. "Avant il fallait établir un ticket, éditer, verbaliser. Là, sur le plan informatique, ça va être très simple. On va scanner la plaque d'immatriculation, savoir immédiatement si le stationnement a été payé ou pas. Ca facilite les opérations, et donc les encaissements".

Le nouveau système de stationnement rentre donc en vigueur ce lundi matin. Pour payer il vous faudra rentrer votre plaque d'immatriculation dans les 253 nouveaux horodateurs ou via l'application Woosh. La mairie de Tours attend un million d'euros de recettes supplémentaires avec ce nouveau système. L'ancien système lui avait rapporté 3,6 millions d'euros l'an dernier.