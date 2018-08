A Tours, pas de tram entre Beffroi et Vaucanson à cause du coup de vent de la nuit dernière

Par Annabelle Wanecque, France Bleu Touraine

Depuis 13h30 ce mercredi après-midi, le tramway de Tours ne circule plus entre les arrêts Beffroi et Vaucanson à Tours Nord. En cause, des tôles qui menacent de tomber après les fortes rafales de vent de la nuit dernière.