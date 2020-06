A Tours, une panne d'alimentation par le sol interrompt la circulation du tramway toute la matinée

De 6h à 12h ce lundi matin, les stations Jean-Jaurès, Nationale et Anatole France n'étaient plus desservies par le tramway de Tours. Le système d'alimentation par le sol ne fonctionnait pas.

Le trafic Tram a été interrompu ce lundi matin de 6h à 12h entre la gare et le haut de la rue Nationale. Les stations Jean-Jaurès, Nationale et Porte de Loire n'étaient plus desservies en raison d'un problème d'alimentation électrique par le sol. "Une panne inédite" explique la direction de Fil Bleu. Le trafic a pu être rétabli peu avant 12h, après vérification des 400 boîtiers électriques de la ligne APS (alimentation par le sol).

Comme d'habitude en pareil cas, Fil Bleu a fait circuler le tramway en deux boucles de part et d'autre de l'incident. Une boucle entre Vaucanson et place Choiseul et une autre entre Gare de Tours et lycée Jean Monnet