A Vandœuvre, une machine avale l'enrobé pour en faire un tout neuf et préparer l'arrivée du trolleybus

A première vue, le son des machines en train de travailler ressemble à tout chantier normal, sur l'avenue de Bourgogne de Vandœuvre-lès-Nancy, sur la route du CHRU de Brabois. Mais à entendre le conducteur du chantier Thibaut Vautrin, c'en est rien. "Ça nous change du quotidien, ça nous change des enrobés classiques." En fait, devant lui se trouve une machine dont il ne s'est jamais servi sur une portion si fréquentée. Elle avale l'enrobé déjà existant pour le réutiliser dans un autre tout neuf, afin de préparer le trolleybus électrique dont la mise en service est prévue en 2024.

ⓘ Publicité

Une volonté écologique

Si la métropole a choisi ce procédé, c'est, selon elle, pour une dimension écologique. "De manière générale, on ferait ce chantier avec des matériaux qui viendraient d'une centrale d'enrobé", explique Yannick Lebel, responsable des aménagements de l'espace public au Grand Nancy. "Le principe, c'est de malaxer les enrobés en place de la chaussée existante, d'y rajouter du sable, du ciment, de l'eau. Et ainsi créer une structure lourde pour le futur trolleybus électrique", ajoute Thibaut Vautrin. Et ça se fait sur 700 mètres de route environ.

Ce dernier a plutôt l'habitude de mener ce type de chantier dans d'autres endroits. "On ne le fait jamais en milieu urbain, on le fait sur des plateformes où il n'y a aucune circulation car ce procédé demande 2 à 3 semaines pour sécher et durcir." Mais à terme, si l'expérience est concluante, la métropole se réserve le droit de réutiliser cette technique pour d'autres chantiers.