Une cinquantaine de personnes, habitants et élus, ont manifesté ce lundi matin devant la gare de Vigeois en Corrèze. En cause la suppression à partir de ce lundi même de l'arrêt à 6h58 du train Limoges-Brive.

A Vigeois habitants et élus manifestent pour récupérer l'arrêt de 6h58 du train vers Brive

Les habitants et les élus de Vigeois veulent garder leur train matutinal. Ils l'ont dit ce lundi matin devant la gare de la petite commune. Dès 7 heures une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour réclamer le rétablissement de l'arrêt du matin. Car depuis ce lundi le train Limoges-Brive ne s'arrête plus à 6h58.

Une arrivée trop tardive en classe

Un arrêt qui sert beaucoup aux scolaires qui doivent aller jusqu'à Brive explique Jean-Paul Comby, le maire de Vigeois. "Ca permettait aux enfants d'arriver à 8h au collège et au lycée. Maintenant avec le nouvel horaire, ils arrivent plus tard, à 8h30". Car la SNCF a mis en remplacement un départ à 8h02 qui fait arriver les élèves à 8h24. "Ils ont proposé de mettre maintenant des bus. Mais des bus il faut se déplacer au niveau de l'autoroute. Donc ça éloigne du bourg, c'est pas pratique".

Et après la ligne ils pourront la supprimer !" Jean-Maul Comby, maire de Vigeois

Habitants et élus réclament donc le rétablissement de l'horaire initial à la SNCF. Surtout que tous ont peur que cela augure mal de la suite. "Si on a des arrêts qui ne correspondent pas aux attentes, il y aura de moins en moins de monde sur la ligne. Et après la ligne ils pourront la supprimer !" Jean-Paul Comby a demandé à la Région Nouvelle-Aquitaine d'intercéder auprès de la SNCF pour que celle-ci revienne à l'ancien horaire. En attendant un nouveau rassemblement est prévu ce mardi matin devant la gare de Vigeois.