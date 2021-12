À Yainville, un bac flambant neuf pour traverser la Seine

Le département de la Seine-Maritime inaugure ce mardi un tout nouveau bac, pour effectuer la liaison entre Yainville et Heurteauville. Le navire a représenté un investissement d'un peu plus de 3 millions d'euros. Et ces derniers jours, les mariniers ont été formés pour le prendre en main.

Avec sa livrée bleu et blanc, impossible de manquer le bac flambant neuf. Sur la cale de Yainville, il s'amarre prestement, le tablier descend. Et le voilà prêt pour accueillir jusqu'à 12 véhicules, direction Heurteauville, sur la rive gauche. Car le navire, s'il sera officiellement inauguré ce mardi, est déjà actif et sert à la formation des mariniers, c'est ainsi qu'on appelle les agents à la barre des 6 bacs fluviaux que compte le département de la Seine-Maritime.

Sur la droite, une volée de marches, et nous voici dans la timonerie. L'espace, entièrement vitré, dispose en son centre d'une console de navigation. "On y trouve les commandes des deux moteurs, avant et arrière", explique Alexandre. Ce marinier, habituellement en poste à Jumièges, est en train d'être formé au maniement de ce nouvel engin. "La propulsion n'est pas la même que sur les anciens bacs, c'est ça qui change tout", précise-t-il.

3 millions d'euros d'investissement

Et nous voilà partis à faire des allers-retours de la rive gauche à la rive droite. Le plus impressionnant, c'est sans conteste la manœuvre à l'approche de la cale. Le bateau vire et se retrouve quasiment parallèle à la rive, avant de se faufiler vers la cale. "Tout compte : le courant, les marées, le vent, le poids des véhicules qu'on transporte, continue Alexandre. C'est pour ça qu'on fait des essais. Et oui, le but est de ne pas toucher les ducs-d'Albe (les pilotis qui encadrent le navire quand il est sur une cale, NDLR)."

Ce bateau, le bac 25, Jean-Marc Cassou en a supervisé la conception du début à la fin. Lui aussi est marinier, et lui fait partie de ceux qui ont participé au dessin et à l'élaboration du nouveau navire. Les chantiers navals de Dieppe ont fait le reste et rendu le dessin réalité. "Ça fait bizarre de se retrouver là-dedans en vrai. On a tout élaboré, même la couleur du bois." C'est important, les mariniers y passent toutes leurs journées.

Le bac de Yainville représente un investissement d'un peu plus de 3 millions d'euros pour le département de la Seine-Maritime. L'an prochain, la collectivité mettra à flot le bac 26, sur la traversée fluviale la plus empruntée par les voitures : celle de la Bouille.