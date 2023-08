A1 : l'autoroute fermée pendant 4 nuits pour installer une passerelle entre Dugny et le Bourget

Une opération spectaculaire se déroulera les 7 et 8 août aux alentours de 23 heures sur l’autoroute A1. Les deux dernières portions de la passerelle reliant Dugny au Bourget seront installées. Dernière étape d'un chantier démarré le 17 juillet.

Ce chantier entraîne la fermeture de l'autoroute A1 pendant 4 nuits entre la porte de la Chapelle et l'aéroport de Roissy de 22h00 à 6h00 du matin.

Cette passerelle de 100 mètres sera exclusivement réservée aux piétons et aux cyclistes et permettra de relier en moins de 20 minutes le village des médias à Dugny au nouveau parc sportif et scolaire du Bourget, rénové pour accueillir les épreuves olympiques d’escalade. Elle devrait ouvrir début 2024 après la finalisation des travaux de végétalisassion.

L’ouvrage en bois a été financé à la hauteur de 10 millions d’euros par la Société de livraison des Ouvrages Olympiques, auxquels s’ajoute 4 millions investis par la métropole du Grand Paris.

Projection de la passerelle une fois achevée - ©SOLIDEO

Des passerelles pour "recoudre le territoire"

Cette installation s’inscrit dans la continuité des deux autres passerelles déjà installées l’années dernière. L’une reliant le Stade de France au Centre Aquatique Olympique et une autre au sein même du village olympique à Saint-Denis. Elles doivent permettre de faciliter les déplacements des athlètes et des spectateurs lors des JO de Paris.

Au-delà des Jeux, l'objectif est de « recoudre le territoire », rappelait Patrick Ollier, le président de la Métropole du Grand Paris lors de l'inauguration de la passerelle entre le stade de France et le future centre Aquatique Olympique en juin dernier, en permettant aux habitants de ces territoires de se déplacer plus facilement d'une ville à l'autre.