A10 : Vinci veut construire un tunnel sous l'autoroute au Nord d'Orléans pour prévenir les inondations

L'enquête publique pour l'élargissement de l'A10 au Nord d'Orléans débute ce matin. Une nouveauté dans le projet de Vinci : construire un tunnel sous l'autoroute à hauteur de Gidy, pour éviter que ne se répète le scénario cauchemardesque des inondations de 2016.

Nouvelle étape dans le projet d''élargissement de l'autoroute A10 au Nord d'Orléans. Ce matin débute l'enquête publique. Vinci autoroutes veut créer une quatrième voie dans chaque sens de circulation sur la portion comprise entre l'échangeur avec l'A19 et l'échangeur avec l'A71 - portion régulièrement saturée lors des grands départs en vacances (63 000 véhicules par jour, avec des pointes à 100 000 véhicules par jour). Cela fait 16 kilomètres et 7 communes concernées : Cercottes, Chevilly, Gidy, Ingré, La Chapelle St Mesmin, Saran et Sougy.

C'est un chantier gigantesque qui devrait débuter en septembre prochain : 7 ans de travaux, 7 ponts à détruire et à construire... Et aussi, grande nouveauté, un tunnel à aménager sous l'autoroute à Gidy, pour évacuer l'eau... C'est la leçon tirée des inondations de 2016, explique Guillaume Lapierre, le chef du projet chez Vinci : "Ce qui est prévu, c'est d'ajouter un ouvrage sous l'autoroute, une sorte de tunnel qui permettra à l'eau de circuler non pas au-dessus de l'autoroute comme elle l'a fait l'an dernier, mais en-dessous". S'y ajouteront notamment "des merlons, c'est-à-dire des buttes de terre, de part et d'autre de l'autoroute pour ralentir l'arrivée de l'eau". Explications de Guillaume Lapierre à écouter ci-dessous :

"Faire en sorte qu'une inondation demain soit bien moins impactante pour l'autoroute que celle de 2016" - Guillaume Lapierre Copier

Ce tunnel coûtera 3 millions d'euros supplémentaires, ce qui portera à 222 millions d'euros le montant estimé des travaux... Travaux entièrement payés par Vinci, qui en échange verra la durée de sa concession autoroutière prolongée de 2 ans et demi, soit jusqu'en 2034. Il Vinci devra aussi acquérir une dizaine d'hectares de terrain, une centaine de propriétaires sont impactés. L'enquête publique se déroule jusqu'au 18 janvier.