Accident sur l'A13 à Saint-Cloud : un camion se renverse et perd son chargement

Un accident entre deux poids-lourd s'est produit ce mardi matin sur l'autoroute A13, au niveau de Saint-Cloud en direction de la province, a appris France Bleu Paris auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il provoque d'importantes difficultés de circulation à la sortie de Paris,

L'un des poids-lourds, qui transportait des voitures s'est renversé sur la chaussée, indique le site d'information routière Sytadin. Une des deux voies de circulation est fermée. L'évacuation des véhicules accidentés pourrait durer jusqu'en milieu d'après-midi.

"Les équipes de la direction des routes d'Ile-de-France (DIRIF) et les forces de l'ordre, mettent tout œuvre pour évacuer les deux poids-lourd et leur chargement et rétablir les conditions de circulation normales le plus rapidement possible", précise Sytadin. "Néanmoins, compte tenu de la complexité des opérations, cette situation pourrait durer au moins jusqu'en milieu d'après-midi sans qu'il ne soit actuellement possible de préciser une heure certaine à laquelle elle sera terminée".

Circulation très difficile à la sortie de Paris

La circulation sur l'A13 est fermée sur une voie en direction de la province. En conséquence, d'importants embouteillages se sont formés à la sortie de Paris. "La circulation est saturée entre Porte d'Auteuil et Rocquencourt", précise Sytadin sur Twitter. A12h30, le temps de parcours entre ces deux points était d'1h30 contre 8 minutes en temps normal.

Pour rejoindre la direction de Orgeval (A13) ou de Rouen (A13) depuis le périphérique, il est conseillé de prendre la D910 au niveau de la Porte Saint-Cloud, traverser Boulogne-Billancourt, puis prendre la N118 au niveau du Pont de Sèvres en direction de Vélizy, et ensuite l'A86 et la N12 en direction de Bois-D'Arcy, avant d'emprunter l'A12 et rejoindre l'A13 au niveau de Rocquencourt.