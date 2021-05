A20 coupée en Corrèze après un accident, voitures déviées, poids lourds stockés sur l'autoroute

En Corrèze, à Salon la tour en Corrèze, l'A20 est coupée dans le sens Paris-Toulouse, pour une raison indéterminée. Les voitures sont déviées à la sortie 44 et les camions stockés sur l'autoroute. Cela fait suite à une collision entre un camion et une voiture jeudi en début d'après-midi.

A 16 h 30 ce jeudi, on recensait plus de 7 kilomètres de bouchons. Selon les premiers éléments, le conducteur du poids lourd aurait fait un malaise, a traversé la chaussée et a percuté une voiture qui venait en sens inverse. Les deux conducteurs ont été transportés en urgence relative, à l'hôpital de Brive pour l'un, à Tulle pour l'autre.

> La déviation pour les voitures : sortie 44 obligatoire pour les VL, puis entrée au diffuseur 45. Les PL sont stockés sur place