A20 : gros travaux nocturnes durant trois semaines au Nord de Limoges

La DIRCO (Direction des Routes du Centre-Ouest) annonce des travaux importants sur l’autoroute A20 en Haute-Vienne, au nord de Limoges, dans le sens Nord-Sud, durant 3 semaines entre les échangeurs de Bonnac et de Grossereix, les nuits en semaine entre 20h et 7h. Le chantier commence ce lundi 9 septembre. Il va durer jusqu'au 27 septembre.

Ces travaux, d'un coût total de 740 000 euros, vont notamment se traduire par une réfection des couches de roulement du revêtement, sur trois kilomètres. Ils vont concerner la chaussée entre les échangeurs n°27 et n°28 ainsi que sur les bretelles d’entrée et de sortie de l’aire de services de Beaune-les-Mines.

Fermeture de la portion la nuit

Ce chantier nécessite la fermeture de nuit de l’autoroute dans le sens Paris-province entre ces deux échangeurs, ce secteur enregistrant un fort trafic en journée. Entre 20 heures et 7 heures du matin en semaine, les usagers de l’A20 en direction du sud devront obligatoirement sortir de l’autoroute à l’échangeur n°27 et suivre la déviation mise en place via la RD 220.

Déviation obligatoire en raison des travaux sur l'A20 jusqu'au 27 septembre - © DIRCO

La journée et le week-end, la circulation sera rétablie avec une limitation de vitesse à 70 km/h et une interdiction de dépasser pour les poids lourds.

Des travaux aussi au Sud de Limoges durant deux semaines

Par ailleurs, la DIRCO annonce aussi des travaux d'élagage au Sud de l'agglomération et l'A20 sera également fermée entre 20 heures et 7 heures du matin, dans le sens province-Paris, entre les échangeurs de Feytiat (35) et celui des Casseaux (33), du lundi au jeudi cette semaine et la semaine (deux fois 4 nuits donc). Là aussi, une déviation obligatoire est mise en place, cette fois par la RD 979.