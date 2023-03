A31 bis : après huit réunions, souvent houleuses, quel est le bilan de la concertation publique ?

Les deux garants de la concertation publique viennent de rendre leur rapport. Un document de 44 pages qui résument les huit réunions d'information qui se sont tenus depuis le mois de novembre dans le nord mosellan concernant le projet d'autoroute A31 bis . Les hypothèses de contournement de Thionville étaient présentées et débattues.

Les préconisations du rapport

Et l'hostilité au projet s’est fait entendre bruyamment , comme lors de la réunion de Florange, ville concernée par trois tracés. Le rapport parle des réactions excessives lorsque les partisans de ce contournement ont pris la parole. Un débat parfois bloqué par les anti-A31 bis écrivent les garants de la concertation.

Luc Martin et Jean-Michel Stievenard épinglent également les services de l'Etat. Ils demandent plus de transparence sur les mécanismes d'expropriation ou encore les impacts sanitaires et écologiques. Ils préconisent notamment la création d'un instrument de suivi du bilan carbone du projet.

Plus d'informations réclamées sur les temps de parcours

Autres pistes suggérées : l'élaboration d'un tableau prévisionnel plus précis des temps de parcours sur le tracé de l'A31 bis qui sera choisi par le préfet. La question épineuse du péage est également évoquée, avec cette suggestion : présenter l'état d'avancement des réflexions sur l'écotaxe !

Le préfet de la Moselle va maintenant recommander l'un des quatre tracés et le choix final reviendra au gouvernement.