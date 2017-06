A31 bis : le maire de Florange invite Emmanuel Macron en Moselle

Le maire de Florange veut profiter de l'arrivée d'Emmanuel Macron et de son nouveau gouvernement pour faire avancer le dossier de l'A31 bis. Rémy Dick a adressé une invitation au Président de la République pour qu'il viennent se rendre compte sur place de la situation.

Les changements à la tête du pays vont-il enfin faire avancer le périlleux dossier de l'A31 bis ? C'est ce qu'espère le maire (LR) de Florange, Rémy Dick, dont la commune est particulièrement impactée par ce projet. Alors, le plus jeune maire de France n'y va pas par quatre chemins : il a directement envoyé une lettre au Président de la République pour l'interpeller sur le sujet, et l'inviter à venir lui même dans la Vallée de la Fensch.

Il y a une attente insupportable au niveau de la ville de Florange. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé (Rémy Dick, maire de Florange)

Car au coeur des inquiétudes des Florangeois, il y a cette hypothèse, soumise à enquête publique en 2015, qui propose la constuction d'un tronçon d'autoroute pour relier l'A30 à l'A31, et qui viendrait couper la ville en deux. Depuis plusieurs mois, un collectif d'habitants se mobilise pour empêcher la réalisation de ce projet. Rémy Dick s'y oppose également, et il compte sur le soutien du nouveau député Modem de la circonscription, Brahim Hammouche. Et Emmanuel Macron ? "Il se positionnerait pour un élargissement à trois voies de l'actuelle autoroute" croit savoir le maire de Florange, qui compte également adresser une lettre à Nicolas Hulot, le ministre de l'environnement.

Rémy Dick, plutôt un "constructif"

Rémy Dick espère une réponse positive, d'autant qu'il regarde avec bienveillance les premiers pas d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. L'élu LR se classe parmi les "constructifs" de son parti. "Il y a eu des signes forts envoyés" estime t-il, notamment sur les réformes économiques, et les premières orientations du ministre de l'Education Nationale concernant les rythmes scolaires.