L'A31 bis doit être traitée en priorité selon le rapport remis ce jeudi à la ministre des Transport par le Conseil d'orientation des infrastructures. Les experts préconisent, une nouvelle fois, de financer la nouvelle route par un péage entre Thionville et Luxembourg.

Moselle, France

L'A31 bis reste une priorité pour l'Etat. Voilà ce qui ressort du rapport remis ce jeudi à la ministre des Transports par le Conseil d'orientation des infrastructures. Cette commission composée d'élus et d'experts avait été chargée par le gouvernement de faire le tri dans les nombreux projets laissés en jachère depuis plusieurs années.

C'est le cas pour l'A31 bis, véritable serpent de mer, destiné à désengorger l'autoroute dans le sillon lorrain. Pour rappel, le projet prévoit la construction de deux nouveaux barreaux autoroutiers : au nord pour contourner Thionville vers le Luxembourg, et au sud entre Toul et Dieulouard. Il prévoit également l'élargissement à trois voies, là où la route le permet.

Aller vite

Le premier constat dressé par les auteurs du rapport, est l'urgence à agir. "La situation très dégradée des conditions de circulation sur ce secteur" écrivent-ils, justifie un engagement aussi rapide que possible. Date recommandée pour effectuer les travaux : 2023-2027.

Une écotaxe pour épargner les automobilistes ?

Sauf que dans ce délai, l'Etat n'a pas les moyens de financer. La solution adaptée, c'est donc de concéder le nouveau tronçon, autrement dit d'y installer un péage (sans barrière). Mais il n'est pas certain que les automobilistes adhèrent à la proposition. Les élus du nord-mosellan proposent d'expérimenter une écotaxe pour faire payer le transit poids-lourd, et non les travailleurs frontaliers.

Les travailleurs frontaliers n'ont pas à financer cette autoroute (Pierre Cuny, maire (LR) de Thionville)

Quel tracé pour contourner Thionville ?

Autre point sensible le tracé. Le rapport ne prend pas partie. Le contournement de Thionville par l'A30 et la traversée de Florange est toujours étudié, mais il est rejeté en bloc par les habitants. Les élus font consensus autour d'un tracé partant du triangle de la Fensch, remontant le long de la rive gauche de la Moselle et rejoignant l'A31 par Terville au niveau de Kinepolis.

Enfin les experts insistent sur l'importance de mettre en place d'autres solutions pour désengorger l'autoroute : plus de transports collectifs, plus de covoiturage, tout cela sans attendre le début des travaux.