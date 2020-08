Une inspection du viaduc de Frouard (Meurthe-et-Moselle) va débuter dans la nuit du 17 au 18 août. Le début d'un chantier qui va perturber le trafic sur l'A31 entre Nancy et Metz jusqu'à la fin du mois puis en octobre.

A31 : bouchons à prévoir près de Nancy à cause d'un chantier sur le viaduc de Frouard

Si vous avez profité d'une autoroute A31 fluide cet été, c'est peut-être terminé. Un important chantier d'inspection débute dans la nuit du 17 au 18 août et pour près de deux mois sur l'autoroute qui relie Nancy et Metz, un axe emprunté chaque jour par des milliers d'automobilistes. Le viaduc de Frouard, près de Nancy, doit être inspecté par les services de la DIR Est dans le cadre de la maintenance régulière de l'installation qui passe au dessus du canal de la Marne au Rhin, de la voie ferrée et de la RD40d.

Déviations mises en place

Cette inspection va se dérouler de jour grâce à une passerelle installée sous le viaduc. Une installation qui va mordre sur les voies de circulation à partir du 17 août au soir. Les modalités de circulation seront modifiées :

du 17 août au soir au 31 août : la circulation dans le sens Nancy-Metz ne se fera que sur une seule voie dans ce secteur. La bretelle d'accès à l'A31 n°22 (Champigneulles Frouard) sera fermée, tout comme celle d'entrée n°23 (Bouxières aux Dames)

du 29 septembre au 12 octobre : la circulation dans le sens Metz-Nancy sera dégradée avec une seule voie disponible. La sortie n°22 (Champigneulles, Frouard) et l'entrée n°23 (Bouxières aux Dames) seront fermées.

Des déviations seront mises en place et la DIR Est vous conseille d'éviter le secteur ou les heures de pointe sur cet axe si c'est possible. La DIR qui appelle aussi à la prudence et à la modération en matière de vitesse sur les déviations.