A31 : des travaux d'entretien jusqu'à jeudi sur les bretelles entre Yutz et Terville

Des travaux vont avoir lieu au niveau des échangeurs de l'A31, entre Yutz et Terville. (illustration)

Des travaux sont prévus jusqu'à jeudi, en journée, sur les échangeurs de l'A31 entre Yutz et Terville. Pour cette dernière semaine du mois d'août la DIR Est demande aux automobilistes de faire preuve de patience, dans le secteur.

Dans un communiqué, elle détaille : "la Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va réaliser en collaboration avec les services techniques des communes concernées, des travaux d’entretien des diffuseurs n° 41 (Terville), n°40 (Thionville Linkling), n°39 (Thionville Beauregard) et n° 38 (Yutz) de l’A31, dans les deux sens de circulation. Les travaux se dérouleront de jour entre 9h00 et 15h00 et entraîneront la fermeture successive des bretelles des diffuseurs concernés".

Des déviations locales seront mises en place au moment des chantiers.