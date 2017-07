A31 : la pédagogie plutôt que l'amende pour sensibiliser les automobilistes

À l'occasion des départs en vacances, la préfecture a mis en place, ce jeudi, un village sécurité routière sur l'aire de Toul sur l'A31. Objectif : sensibiliser les automobilistes en leur proposant, en cas d'infraction, une alternative à l'amende.

La pédagogie plutôt que la punition, un tour en voiture tonneau plutôt qu'une amende. Ce jeudi, sur l'aire de Toul sur l'A31, les automobilistes en infraction étaient étonnés au début, plutôt conquis à la fin. Pour la deuxième année consécutive, à l'occasion des départs en vacances, le préfet de Meurthe-et-Moselle et le procureur de la République de Nancy ont décidé d'organiser une opération de sensibilisation basée sur l'alternative à la sanction. Le principe : passer une demi-heure à réviser sa sécurité routière plutôt que de payer la douloureuse.

"Le poids d'une brique qui vous arrive en pleine tête"

"C'est quelque chose qu'il faudrait faire plus régulièrement, c'est toujours mieux d'apprendre que de payer !", estime une automobiliste, contrôlée en excès de vitesse. Bien sûr, les automobilistes flashés à 250 km/h n'échappent pas au retrait de permis. Seuls ceux qui circulent à 20 km/h maximum au dessus de la vitesse autorisée peuvent accéder au village sécurité routière. Parmi les infractions validées par le procureur de la République : le changement de direction sans clignotant, le non respect des distances de sécurité ou encore le non port de la ceinture.

La voiture tonneau tourne sur elle-même et reproduit un accident à 15 km/h. © Radio France - Thomas Schonheere

Au total, six ateliers sont proposés. Les automobilistes en infraction doivent en suivre quatre pour repartir. L'un d'eux impose de marcher avec des lunettes qui recréent un champ de vision altéré par cinq ou six verres d'alcool. "La vision est rétrécie et tout est décalé vers la droite", confirme un automobiliste. Autre atelier, la fameuse voiture tonneau, qui reproduit un accident à 15 km/h. À l'intérieur, les objets qui traînent dans l'habitacle volent dans tous les sens. "Un téléphone portable à 90 km/h, c'est le poids d'une brique qui vous arrive en pleine tête", explique le policier en charge de l'atelier.

Sur le village sécurité routière, des membres d'associations, des pompiers ou des agents des routes sont là pour dialoguer avec les automobilistes. En cinq heures, sur cette zone, 73 infractions ont été relevées (dont 39 excès de vitesse). 43 ont donné lieu à une alternative à la sanction. Depuis le début de l'année, 15 personnes sont décédées sur les routes de Meurthe-et-Moselle.