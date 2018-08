Richemont, France

Des travaux sur un pont de Richemont (au sud de Thionville) sur l’A31 obligent les automobilistes à ralentir à 70 km/heure sur une petite portion, dans le sens descendant. Un radar provisoire a été installé ce lundi après-midi.

Ce pont date de 1965 et il a besoin d'être renforcé. Rien d'inquiétant, ces travaux à un million d'euros sont prévus depuis quatre ans, donc aucun rapport avec le drame de Gênes et l'effondrement d'un viaduc. La direction des routes de l'Est, la Direst, contrôle ses ponts, ses ouvrages d'art, tous les ans. Et tous les trois ans, l'inspection est même plus fine et tous les six ans, le contrôle est encore plus poussé.

Les ponts de l'A31 sont inspectés tous les ans par la Direst. © Radio France - François Pelleray

La pluie est le plus grand ennemi d'un pont. C'est pourquoi il faut refaire l'étanchéité de ce pont à Richemont, remplir les fissures avec de la résine. Pour le renforcer, du tissu de fibre de carbone est collé en dessous, sur les poutres.

A31 fermée à Richemont le week-end des 15 et 16 septembre

Pour la partie supérieure, là où passent 34.000 véhicules par jour, dont 4.000 camions, il faudra fermer l'autoroute à cet endroit, dans le sens descendant. Il y aura neuf nuits de fermeture à partir du 12 septembre et même un week-end complet les 15 et 16 septembre. Cela permettra de refaire le revêtement, l'enrobé, et les joints de la chaussée.

Ce pont à Richemont est vieux de 53 ans. © Radio France - François Pelleray

Pourquoi imposer un radar qui flashe à 70 km/heure ?

C'est ça ou l'A31 reste coupée pendant un mois et demi. En fait, tout est question de vibration. En dessous de 70 km/heure, il est possible de coller correctement la fibre de carbone en dessous. C'est pourquoi il faut absolument respecter cette vitesse. Parce qu'un pont, ça vibre, ça bouge, c'est normal, il faut faire avec.

La Direst a prévu de restaurer une dizaine d'ouvrages sur l'A31 dans les années à venir, pour un montant de 15 millions d'euros.