A320 : le viaduc de Rosbruck doit se refaire une jeunesse, les travaux vont durer sept mois

Rosbruck, France

Le viaduc de Rosbruck, long de 234 mètres et situé entre Forbach et Freyming Merlebach, a été mis en service il y a 48 ans, en 1971, et supporte 34.000 véhicules par jour, dont plus de 4.000 camions. Il est désormais temps de lui refaire une jeunesse, et de réparer les "tabliers", c'est à dire la partie supérieure du pont, sur laquelle les véhicules roulent, remplacer les joints, ou encore renouveler la couche d'étanchéité sur la chaussée.

Limitation de vitesse et perturbations à prévoir

Conséquence, côté trafic, la circulation sera d'abord basculée entièrement dans le sens Allemagne - A4, pour effectuer les travaux sur le premier tablier, et ce jusqu'à début juillet. Ensuite, la Direst inversera jusqu'à la fin des travaux, sur l'autre tablier. Cela va occasionner de gros ralentissements aux heures de pointe puisque à l'intérieur de la zone de basculement, la vitesse sera limitée à 50 km/h. Vous retrouvez tout le détail de ces travaux et des perturbations sur le site de la Direst.