A36 : l'échangeur de Sévenans opérationnel après trois ans de chantier

APRR, l'entreprise en charge de l'exploitation de l'autoroute A36 annonce ce vendredi à France Bleu que les travaux du nouvel échangeur de Sévenans sont terminés. Le chantier, qui aura duré près de trois ans, permettra de rendre la circulation "plus fluide", et la "sécurité sera renforcée".

107.000 véhicules et poids-lourds circulent chaque jour sur ce secteur de l'A36 et de la RN1019

Sevenans, France

Après trois ans de chantier, de perturbations sur les routes, et un budget de 120 millions d'euros entièrement supporté par le groupe Autoroutes Paris Rhin Rhône, en charge de l'exploitation de l'A36, l'échangeur de Sévenans est désormais opérationnel depuis ce vendredi, annonce APRR à France Bleu Belfort Montbéliard.

Selon le groupe autoroutier, cet échangeur modernisé va "faciliter" la vie des quelque 107.000 véhicules et poids-lourds qui circulent chaque jour sur ce secteur sur l'autoroute A36 et sur la RN1019.

L’échangeur de Sévenans sur l’A36 est enfin opérationnel après trois ans de travaux. - Crédit photos : APRR/DM Prod

Des bouchons en moins

"En 2015, avant qu'on fasse ces travaux, pour ceux qui s'en souviennent, il existait sur cet échangeur, des carrefours, ce qu'on appelle des tourne-à-gauche.Les véhicules se croisaient entre eux, il y avait d'importants bouchons, aussi bien sur l'autoroute A36 pour sortir et prendre la N19 en direction d'Héricourt ou de Delle, que sur la nationale 19 pour prendre la direction de Belfort ou de Montbéliard" rappelle Charline Schwartz, en charge des travaux de l'échangeur pour APRR. Le nouvel échangeur a pour objectif de supprimer toutes ces difficultés de circulation.

à lire aussi Chantier d'élargissement de la RN 19 : le financement du projet avance

Un nouveau système d'échange

Contactée par France Bleu Belfort Montbéliard, Charline Schwartz précise que "les opérations ont consisté à la création d'un nouveau système d'échange. L'échangeur est composé de deux voies, on a également une nationale 19 qui rejoint l’hôpital Nord Franche Comté, et la gare TGV Belfort-Montbéliard qui fait aussi deux fois deux voies sur 4 kilomètres, avec un système de voies d'entrecroisement qui permet des échanges entre l'autoroute, la voie départementale RD437 et qui permet des échanges fluides et sécurisés".

Le chantier aura duré trois ans et coûté 120 millions d'euros. - Infographie APRR