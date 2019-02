A380 : déception et inquiétudes en Gascogne à l'annonce de la fin de la production

Airbus a annoncé ce jeudi mettre un point final à son géant des airs l'A380, faute de commandes. Une annonce qui déçoit et qui inquiète aussi en Gascogne. Le convoi des pièces de l'A380 entre Toulouse et Bordeaux traverse le Gers et les Landes.

Airbus a annoncé, ce jeudi, la fin de la production de l'A380, son emblématique géant des airs entré en service en 2007, en bout de course faute de commandes et qu'il cessera de livrer en 2021. Boudé par les compagnies, le programme avait été maintenu en vie depuis ces trois dernières années grâce à un ralentissement du rythme de production passé à un exemplaire par mois en 2018, contre un total de 27 sur l'ensemble de l'année 2015.

Une décision qui déçoit et qui inquiète aussi en Gascogne. Le convoi des pièces de l'A380 entre Toulouse et Bordeaux traverse le Gers et les Landes, via des routes nationales 124 et 524.

Contacté par France Bleu Gascogne, le maire de Gabarret, Stéphane Barlaud, se dit d'abord déçu à titre personnel, "pour tous ceux qui ont travaillé autour de ce projet, de voir un si beau projet tomber à l'eau". Mais, en tant qu'élu il se dit très inquiet : "Toutes les communes qui étaient traversées par l'itinéraire à grand gabarit ne _savent pas trop comment ça va se passer pour l'entretien des voiries_, qui ont été reclassées "routes nationales" à l'époque."

A Gabarret, la municipalité avait opté pour la construction d'une voie d'évitement. Le convoi de l'A380 ne passe donc pas dans le centre-bourg. Mais, Stéphane Barlaud s'interroge : "Que va devenir cette voie ? Est-ce qu'elle va être circulable ? Est-ce qu'elle sera entretenue, puisqu'elle était uniquement liée à l'Airbus ? " Le maire de Gabarret se demande si cette voie va être rétrocédée et à qui ? A la municipalité ? Au Département ? Le problème c'est que cette voie n'est pas aux normes et aucun autre véhicule ne peut y circuler. "Malheureusement... Parce qu'elle pourrait nous servir lors de nos fêtes locales, pour dévier quelques poids lourds, mais c'est impossible".

L'élu landais qui évoque aussi le classement des routes du convoi de l'A380. Des axes départementaux passés en routes nationales, avec pour conséquence l'augmentation du trafic routier, notamment des camions, dans les centres-bourgs. Ces véhiculent empruntent la nationale, gratuite, entre Toulouse et Bordeaux, plutôt que l'A62.