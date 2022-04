A41 gratuite après l'incendie du pont de Brignoud : "Chacun doit prendre sa part" selon Jean-Pierre Barbier

Pas question d'abandonner l'idée de la gratuité sur la portion d'A41 entre Le Touvet et Crolles pour les élus locaux, une des solutions pour se déplacer dans le Grésivaudan depuis l'incendie du pont de Brignoud il y a quasiment un mois. Une demande faite au lendemain de cet incendie mais qui n'a toujours pas aboutie puisque, de son côté, la société d'autoroute Area refuse d'aller jusqu'à la gratuité, comme l'a réaffirmé son directeur régional Alexandre Claude sur France Bleu Isère ce jeudi matin. "La gratuité ne fait pas partie de notre mission", explique-t-il.

Area a déjà fait un geste

"Et surtout, on a su réagir tout de suite", estime Alexandre Claude. Il rappelle qu'Area a déjà fait un geste envers ces automobilistes : 50% de réduction sur un trajet entre Crolles et Le Touvet, une remise valable à partir de 10 allers-retours sur cette portion à partir du mois de mai. "C'est une réduction qui n'existe pas ailleurs", assure le directeur, qui ajoute qu'il y a aussi la possibilité d'emprunter le réseau secondaire dans ce secteur, malgré la fermeture du pont de Brignoud, et que prendre l'autoroute n'est donc pas obligatoire.

La gratuité ne fait pas partie de notre mission - Alexandre Claude, directeur régional d'Area

"C'est un effort très temporaire demandé à Area"

Une réponse insuffisante selon les élus locaux. Le président du Département Jean-Pierre Barbier, présent sur le chantier du pont de Brignoud ce jeudi matin, va d'ailleurs continuer à demander la gratuité de cette portion d'A41 directement auprès du ministère. "On va essayer de voir si le ministre peut demander à Area de faire un geste supplémentaire", précise-t-il. "On comprend que ce soit difficile mais je crois que, dans cette difficulté, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Le Département va avoir la reconstruction du pont, les entreprises ont eu des pertes énormes, les commerçants souffrent, tout le monde souffre, je pense quand même qu'il faudrait que la solidarité nationale s'exprime sur ce sujet. C'est un effort quand même très temporaire qu'on demande à Area, c'est jusqu'à octobre ou novembre, j'espère quand même qu'ils nous entendront."