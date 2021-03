A41 : le barreau de la Grande Île entre en service

Après trois ans de travaux, les véhicules peuvent désormais circuler sur le barreau de la Grande Île. Cet aménagement routier de 1,7 kilomètres à cheval sur les communes du Versoud et de Villard-Bonnot et reliant la RD165 à la RD523, a été inauguré ce mercredi 3 mars, en présence des élus locaux.

Le chantier a coûté un peu plus de 11 millions d'euros co-financé par le Département et la communauté de communes du Grésivaudan, présidée par Henri Baile : "C'est l'illustration de l'intelligence collective, de la capacité d'un département et d'une communauté de communes à faire quelque chose dans l'intérêt général et relier deux rives qui étaient séparées par la voie SNCF et qui est aujourd'hui enjambée. Cela sécurise la circulation et relie des espaces économiques et des lieux de vie. Cela prouve que nous pouvons allier développement économique et respecter les problèmes environnementaux", se félicite l'élu.

Sécurisation des routes et limitation des nuisances sonores

L'aménagement doit permettre de sécuriser les routes départementales 523 et 165 qui voient affluer environ 8000 véhicules chaque jour. La RD165 qui est par ailleurs dangereuse en raison de la présence d’un passage à niveau et d'un tracé sinueux le long de l’Isère.

Cette liaison améliorera également la desserte du Versoud et de Villard-Bonnot et limitera les nuisances sonores subies par les habitants des secteurs de Pruney et de Lancey par la diminution de la circulation sur la RD523.

Aide au développement économique du secteur

Ce nouvel axe routier va aussi participer à l’attractivité des zones d’activités intercommunales de la Grande Île et du Pruney car elles seront plus facilement accessibles, à la fois pour les habitants mais aussi pour les entreprises.

Jérome Lopez, président de la CPME de l'Isère (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises) et patron de Parolai Stil'Eco, une entreprise de chaudronnerie basée dans la zone d'activités de la Grande Île, à Villard-Bonnot, est ravi de la mise en service du barreau de la Grande Île : "En tant qu'industriel, des étapes sont sous-traitées et nécessitent un maillage entre les entreprises et ce maillage est plus efficace si des artères permettent de circuler. Nous faisons des aller-retours quotidiens entre notre peintre basé d'un côté et notre entreprise basée de l'autre donc ce barreau est un vrai complément de l'échangeur mis en service au niveau de la sortie "Villard-Bonnot" puisque nous pouvons désormais entrer et sortir dans les deux sens. Tout ce qui est bon pour la circulation des véhicules l'est aussi pour l'économie industrielle", témoigne le chef d'entreprise.

L'environnement au cœur du projet

Le projet offre une place importante aux modes doux de circulation avec la création d’une voie verte qui accueille les piétons et cyclistes au sud de la zone d'activités de la Grande Île, le long de la nouvelle route structurante, et d’une rampe à vélo sur le pont ferroviaire prolongée par une voie cyclable pour accéder au parcours de santé déjà existant, situé rue Youri Gagarine.

Christophe Suszilole, maire du Versoud, explique que les aménagements vont se poursuivre dans la commune. "Je vais conduire des travaux importants de voirie pour continuer à sécuriser le trafic routier avec la mise en place de voies dédiées aux modes doux pour les piétons et les cyclistes et des formes de voirie qui conduisent à un aspect visuel de ralentissement pour réduire les vitesses", détaille l'édile.

Étant donné que le barreau de la Grande Île est situé sur une zone humide sensible, des mesures compensatoires ont été mises en place afin de préserver la faune et la flore :