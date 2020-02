A43 : 70 000 véhicules attendus ce samedi au péage de Saint-Quentin-Fallavier

Isère, France

Les routes de l'Isère seront chargées ce samedi en direction des stations, conformément aux prévisions de Bison Futé, et alors débutent les vacances scolaires pour la zone C (Académies de Paris, Versailles, Créteil, Montpellier, Bordeaux et Toulouse). Selon Area, l'A43, l'autoroute reliant Lyon à Chambéry, sera totalement saturée entre 9 h et 19 h.

70 000 véhicules au péage de Saint-Quentin-Fallavier

Area attend pas moins de 70 000 véhicules sur l'ensemble de la journée au péage de Saint-Quentin-Fallavier, contre 40 000 pour un samedi habituel. La plus grosse difficulté aura lieu entre 9 h et midi, avec un pic à 5 500 véhicules par heure. À titre de comparaison, une 3 voies comme l'A43 commence déjà à être bouchée avec 3 600 véhicules toutes les heures.

Area vous conseille donc de reporter si possible vos trajets, en partant samedi soir ou dimanche dans la journée.