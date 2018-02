Saint-Étienne, France

Gaël Perdriau le maire de Saint-Étienne vient -encore- d'écrire au Premier ministre à propos de l'A45. Dans ce courrier envoyé ce mercredi, le premier magistrat LR de la ville demande au gouvernement "de prendre en considération le risque réel d'une nouvelle implantation zadiste sur la commune de La Talaudière".

"Pascal Garrido se comporte en élu irresponsable"

En fait il réagit aux déclarations de l'ancien maire de La Talaudière, Pascal Garrido, qui a récemment invité les occupants du site de Notre Dame des Landes à rejoindre la Loire pour s'opposer au projet de nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon. Le maire précise : "Pascal Garrido se comporte en élu irresponsable".

Pascal Garrido va-t-il trop loin ?

Pour Gaël Perdriau, Pascal Garrido a "franchi la ligne jaune" et "fait de son opposition à l'A45 un combat personnel et d'arrière garde". Il lui reproche son manque de lucidité sur le dossier, en l'accusant de se "raccrocher désormais à toutes les opportunités y compris les plus extrêmes, voire illégales". Pascal Garrido a lâché la mairie pour devenir premier adjoint il y a quelques mois, mais il reste très actif sur le dossier et est l'un des pus farouches opposants au projet d'A45.

Le maire en profite pour redonner son interprétation du rapport Duron

Dans le communiqué de presse et dans le courrier envoyé au Premier ministre, le maire de Saint-Étienne explique que le rapport Duron reconnait l'utilité de cet équipement et que seule manque la signature du gouvernement. Le problème, c'est que ce même rapport Duron a classé l'A45 parmi le projets non prioritaires en terme d'aménagement du territoire. Il y a donc aujourd'hui peu de chances qu'il figure dans la loi de programmation qui doit être débattue au Parlement au printemps.