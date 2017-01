A45 : l’avis du Conseil d’Etat attendu de pied ferme

Une étape décisive dans le dossier A45 devrait venir dans les jours qui viennent. On attend la décision du conseil d'état, peut-être cette semaine, qui validera la faisabilité de la nouvelle autoroute entre Lyon et Saint-Étienne.

Cet avis du Conseil d’État sera annoncé par le ministère des transports, c'est sa prérogative puisque c'est lui qu'il l'a sollicité. Il validera la concession de Vinci et rendra aussi les termes de cette concession publique.

Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne ne doute quasiment pas : l’avis sera positif et avec cette décision l'A45 sera sur des rails et tout ira très vite ensuite.

"Le conseil d'état, c'est la dernière étape avant les acquisitions foncières en 2017 et le début des travaux en 2018-2019. Un calendrier que vient de confirmer le ministre."

Gaël Perdriau : " Le conseil d'état, c'est la dernière étape".

Les anti-A45 eux redoutent un avis favorable et même s’y attendent. Mais ce n'est pas cette décision qui va les empêcher de continuer le combat. Un autre recours devant le conseil d'état est prêt et il est même en cours d'instruction. Cette fois il remet en cause la DPU, la déclaration d'utilité publique. Une DPU qui date de 8 ans et c'est justement sur cette trop longue période entre les travaux et la déclaration qu'ont décidé de se battre les associations. Ils expliquent que les données écologiques, de trafic, et surtout financières ont largement évolué.

Les délibérations des Saint-Étienne Métropole, du Département et de la Région sont aussi dans le viseur. Celle de l'agglomération et du département ont déjà été annulées, puis ont été reprises. Les associations comptent bien recommencer ce petit jeu. Enfin autre gros morceau, les termes de la concession accordées à Vinci. Jusqu'ici, on ne les connaissait pas mais avec la décision du conseil d'état elle va être rendue publique. Un avocat parisien est déjà prêt à le lire « ligne par ligne ». Le but pour tenter de déposer un recours autour de chaque virgule mal placée.