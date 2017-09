A45 : la ministre des Transports ne veut pas de nouvelle autoroute

La ministre des transports, Élisabeth Borne devraient (enfin) se pencher sur le dossier de l’A45 pendant les assises de la mobilité qui s’ouvrent ce mardi. Et les premiers indices qui filtrent laissent penser qu’elle est loin de donner son accord à la nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon.

Encore des propos qui risquent d’inquiéter les partisans de l’A45. C’est la réponse d’un directeur de cabinet d’Elisabeth Borne, la ministre des Transports à une lettre du député Régis Juanico qui pourrait leur faire peur. Elisabeth Borne, celle qui justement devra signer – ou pas – le contrat pour que l’autoroute puisse être lancée.

Impasse budgétaire

Les mots qui fâchent sont assez clairs : "Comme vous le savez les engagements pris par les précédents gouvernements conduisent dans une impasse budgétaire." On lit donc entre les lignes que l’A45 est bien trop chère pour l’État. La suite ne va pas plaire non plus aux partisans de la nouvelle autoroute. "Il est donc indispensable d’opérer une programmation de nos investissement équilibrée (… ) prenant en compte la priorité à l’entretien et à la maintenance des réseaux existants."

Assises de la mobilité

On comprend donc que la ministre penche pour la rénovation de l’A47. Le cabinet de la ministre laisse ensuite entendre que tout cela sera examiné lors des Assises de la mobilité qui s’ouvrent ce mardi. "C’est la démarche que la ministre engagera dès le mois de septembre, en organisant les Assises de la mobilité." Mais là encore il y a un vrai problème. Puisque les premières infos qui filtrent autour de ces Assises laissent penser que la ministre a déjà pris des arbitrages et qu’elle ne veut pas de nouvelle autoroute. C’est en tout cas ce qu’elle a dit au JDD. La ministre explique qu’elle souhaite que l’État investisse d’abord sur le «réseau non concédé», celui qui n’est pas géré par les sociétés autoroutières. L’A45 n’est pas citée, mais on ne voit pas comment la nouvelle infrastructure entre Saint-Étienne et Lyon pourrait échapper à cette règle.

En juin, le ministre de l’Écologie Nicolas Hulot avait dit vouloir, sur ce dossier, se "donner le temps" et rappelé que "les enjeux du XXe siècle ne sont peut-être pas ceux du XXIe". Il avait aussi expliqué que c'était Élisabeth Borne qui trancherait sur ce dossier d'A45.