A45 : le Conseil d'État donne un avis favorable

Le Conseil d'État a émis un avis favorable concernant le projet autoroutier de l'A45 entre Saint-Étienne et Lyon. Ce lundi, le nouveau ministre de la transition écologie, Nicolas Hulot, avait pourtant expliqué vouloir prendre le temps sur ce projet.

Le Conseil d'État vient de donner son feu vert concernant le projet autoroutier de l'A45. Le président de Saint-Étienne Métropole et maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, s'est immédiatement félicité de cette nouvelle.

C'est la preuve aussi, s'il en était encore besoin, de la solidité de ce dossier qui répond à l'intérêt général. Gaël Perdriau

Le président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau, précise " Toutes les étapes sont désormais franchies pour que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, chargée au niveau gouvernemental, du dossier A 45, comme me l'a précisé le ministre d'État, de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, signe le contrat avec le concessionnaire désigné pour la construction de cette nouvelle autoroute, entre les deux plus grandes villes et agglomérations de la région Auvergne – Rhône-Alpes."

Une réponse à Nicolas Hulot ?

Une nouvelle qui tombe à pic pour les soutiens du projet. En début de semaine, Nicolas Hulot en déplacement à Lyon, avait fait savoir qu'il ne ferait aucun projet dans l'urgence. Des mots qui avaient pu inquiéter certains pro-A45.

En octobre dernier c'est l'Autorité de régulation des affaires ferroviaires et routières qui avait émis un avis favorable sur le contrat de concession.