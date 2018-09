On ne sait toujours pas à quelle sauce sera mangé le projet d'A45 entre la Fouillouse et Brignais. Une réunion avait lieu ce mardi au Ministère des Transports avec les membres du Comité d'Orientation des Infrastructures.

Il s'agissait lors de cette réunion d'évoquer les priorités du gouvernement en matière d'infrastructures et de grands projets. Mais finalement rien n'a filtré, la Ministre Elizabeth Borne n'est semble-t-il pas encore prête à arbitrer. Elle a décidé de rencontrer tous les présidents de région avant de communiquer. A l’issue de cette phase de concertation, la future loi d’orientation des mobilités sera présentée fin octobre au Parlement.

Rencontre Wauquiez-Borne pas avant la semaine prochaine

Les décisions semblent dures à accoucher et il faut ménager les susceptibilités sur tout le territoire. Alors Elizabeth Borne commencera ce mercredi matin avec le président de la région Normandie Hervé Morin. Suivront les Pays de la Loire et Provence Alpes Côte d'Azur. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand aura lieu la rencontre entre la Ministre et Laurent Wauquiez. De toute façon le président de la région Auvergne Rhône-Alpes est en Nouvelle-Calédonie jusqu'à la fin de la semaine. Cela ne sera donc pas avant la semaine prochaine, pas forcément en région mais plus certainement à Paris. La Ministre et Laurent Wauquiez qui s'étaient déjà croisé cet été en Haute-Loire, un échange vigoureux auquel s'était invité Gaël Perdriau, le président de Saint-Étienne Métropole, lui aussi grand défenseur de l'A45.

Chaque camp poursuit sa mobilisation

Les choses trainent donc encore. Après des années de tractations, un peu plus, un moins, cela ne change finalement rien à la vigueur des positions des pros et des antis. Du coté des pros, une réunion en préfecture du Rhône aura lieu vendredi avec les financeurs et les parlementaires. Pour continuer de montrer leur mobilisation, les opposants à l'A45, eux, ont appelé à un nouveau rassemblement dans 10 jours, le samedi 22 septembre à la Talaudière.