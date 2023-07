A47 : un mois après le glissement de terrain, la colère monte chez les riverains de l'autoroute à Rive-de-Gier

Depuis maintenant plus d'un mois, ils peuvent entendre depuis leur salon les conversations des automobilistes, leurs engueulades, parfois la musique crachée par leurs autoradios. Eux, ce sont les habitants de Rive-de-Gier qui habitent au bord de l'A47, cette autoroute gratuite permettant de rejoindre Saint-Étienne à la région lyonnaise, fréquentée par près de 90.000 véhicules par jour. Un axe où depuis le 29 juin dernier, un violent orage a provoqué un glissement de terrain et un affaissement de la bande d'arrêt urgence. En attendant que les travaux de rénovation ne prennent fin, on n'y circule plus que sur une seule voie en direction de Lyon, avec en conséquence de longs ralentissements. Tous les jours. Parfois dès 5h du matin et jusqu'à 18h.

"Depuis ce 29 juin, nous vivons dans l'angoisse, dans la crainte d'un nouvel éboulement et d'un véhicule qui pourrait tomber chez nous, concède René-Paul Leynaud, dont la maison se trouve en contrebas de l'axe, la glissière de sécurité faisant office de séparation entre son jardin et le bitume. Dès qu'il pleut, je passe mon temps à regarder le ciel et la météo, je regarde si mon terrain ne va pas bouger. Avec les vibrations causées par les nombreux camions, ça bouge chez moi."

"Malheureusement, ce glissement de terrain n'est que la confirmation de ce que nous redoutions, avoue Christian Paparella, dont la maison borde aussi l'autoroute, à Rive-de-Gier. Depuis l'éboulement, notre quotidien est insupportable, le bruit en continu, la pollution, les véhicules arrêtés dans les bouchons. Un jour, ma femme a cru que j'avais mis du U2 à fond dans la maison, mais non, la musique venait de la radio d'une voiture sur l'autoroute ! C'est insupportable. Depuis plusieurs années, on colle des sparadraps sur cet axe, quelques murs de renforcement par-ci, par-là , mais il n'y a aucune sécurité sur cette autoroute. La circulation augmente, les eaux usées tombent chez les riverains et dans le Gier. Cet axe n'a rien d'une autoroute, c'est une voie rapide totalement obsolète."

Alors que les travaux doivent prendre fin ce jeudi 3 août et la circulation revenir à la normale entre Saint-Étienne et Lyon, René-Paul, Christian et d'autres riverains de l'autoroute n'entendent pas baisser les bras. Réunis au sein d'une association (Les Oubliés de l'A47), ils continuent de réclamer des mesures de sécurisation et de modernisation sur cet axe qu'ils jugent d'un autre temps. De nouvelles glissières de sécurité, des bandes d'arrêt d'urgence, des murs anti-bruit. "Aujourd'hui, au regard de ce qu'il s'est passé le 29 juin dernier, nous tirons la sonnette d'alarme, ajoute René-Paul Leynaud, le président de l'association. L'État gère cette autoroute, qu'il prenne conscience maintenant qu'il y a des choses à faire, des travaux de sécurisation désormais urgents."