A51 : une nouvelle voie de bus est mise en service ce mardi entre Marseille et Aix

Après dix mois de travaux, une nouvelle section de voie réservée aux bus est mise en service ce mardi matin à partir de 6h sur l’A51, dans le sens Marseille→Aix entre l’échangeur n°2-Bouc-Bel-Air, après l’aire de service des Chabauds et l’échangeur n°5-Les Milles.

Cette voie est exclusivement réservée aux bus qui seront limités à 70 km/h sur ce tronçon. Cette nouvelle voie de l’A51 et se compose précisément d’une première section de 3 255 mètres entre l’échangeur n°2-Bouc-Bel Air et l’échangeur n°3-Trois Pigeons, et d’une seconde section de 3 380 m entre l’échangeur n°3-Trois Pigeons et l’échangeur n°5-Les Milles .

Des travaux de lutte contre le risque incendie et de sécurité des agents de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée ont également été réalisés.

Cette nouvelle voie réservée a pour objectif de fluidifier les trajets en bus, et d’améliorer les temps de parcours, notamment aux heures de pointe.

Entre 2013 et 2021, plus de 15 kilomètres de voies réservées aux bus ont été aménagés sur autoroutes au sein du territoire métropolitain Aix-Marseille Provence. Ce programme se poursuivra jusque fin 2022 avec l’aménagement d’une quinzaine de kilomètres supplémentaires de voies réservées.