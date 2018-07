Ce week-end l'association Attitude Prévention distribue gratuitement des gilets de sécurité oranges sur les aires d'autoroute A6 de Beaune-Tailly et Beaune-Mercueil. Une opération de sensibilisation à la sécurité routière pour les parents et les enfants.

Beaune, France

C'est le premier week-end de chassé croisé, avec Bison Futé qui voyait rouge pour les départs et orange pour les arrivées ce samedi. Une association, Attitude Prévention, en a profité pour distribuer des gilets de sécurité oranges sur l'A6, aux aires de Beaune-Tailly et Beaune Mercueil. Des gilets tailles enfants et adultes. Cet été l'association veut sensibiliser parents et enfants à la sécurité routière.

© Radio France - Laurine Benjebria

Tous les visiteurs ont le droit au même sac, avec à l'intérieur, certes des boissons, des chips et quelques messages d'alerte, mais surtout un gilet orange adapté à la taille enfant. Très peu d'automobilistes semblent au courant, Jacques lui n'a qu'un seul gilet dans sa voiture, et c'est pour lui. Alors lorsque ce Bourguignon reçoit les sacs pour ses 4 enfants, il rit et trouve l'idée bonne. Même état d'esprit pour Marie-Pierre, une Lyonnaise, qui aime cette "piqûre de rappel".

L'intérieur des sacs distribués aux visiteurs © Radio France - Laurine Benjebria

A l'origine de l'événement, l'association Attitude Prévention. Avec ces gilets cet été, elle veut sensibiliser les grands, mais surtout les plus petits.

"Si les adultes ont des gilets de sécurité, il faut aussi penser aux enfants"

Cette sensibilisation elle arrive après une étude réalisée par l'association, et selon laquelle 45 % des enfants interrogés savent qu’il faut mettre un gilet de sécurité pour sortir du véhicule en cas d’accident ou de panne. Toujours selon cette étude, 64 % des enfants interrogés ont déjà relevé une attitude risquée de leurs parents. "Nous sommes très très attentifs à la transmission des bons gestes entre les parents et les enfants" note Nathalie Irisson, secrétaire générale.

Nathalie Irisson, secrétaire générale de l'association Attitude Prévention Copier

L'association a prévu d'autres distributions de ces gilets oranges, tous les week-end jusqu'au 19 août inclus. Elle souhaite donc montrer que pendant les vacances, il faut rester très vigilants sur la route.