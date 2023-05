A61 : fermeture de l’autoroute de nuit avant la fin des travaux prévus cet été

C’est bientôt la fin d’un long, très long chantier. La mise en 2X3 voies de l’autoroute A61 entre Toulouse et Villefranche de Lauragais est bientôt terminée. 14 km d’une section extrêmement empruntée (qui se situe exactement entre la bifurcation vers l’A 66 à Montesquieu de Lauragais et Avignonet-Lauragais) aussi bien pendant les grands jours de départs en vacances que pour les trajets du quotidien.

Pose d'enrobé

Après un arrêt lié à la défection d’une entreprise, les travaux ont repris en janvier dernier. En ce moment, l’autoroute est fermée toutes les nuits en semaines. Les automobilistes doivent emprunter les routes secondaires. Et Vinci et les entreprises appliquent l’enrobé sur les trois voies et sur la bande d’arrêt d’urgence. Un travail progressif sur les 14 km qui a commencé dans le sens Castelnaudary-Toulouse , et qui va se poursuivre dans le sens Toulouse Castelnaudary détaille François David directeur d’opérations en charge du projet d’élargissement de l’A61 pour Vinci Autoroute. "C'est une chaussée qui fait 2,5 centimètres d'épaisseur et les cadences varient de 1,5 km à 2 k, réalisés en pleine largeur, donc les trois voies, plus la bande d'arrêt d'urgence chaque nuit." Plus de 60 personnes, avec les chauffeurs, travaillent toutes les nuits sur ce chantier.

Contrôles de conformité

Et c’est un peu frustrant pour les automobilistes, car une partie de la section semble prête. Mais il faut attendre les contrôles de l’Etat insiste François David : "Les chaussées définitives, les marquages définitifs, les peintures blanches, la signalisation verticale également sont en train d’être réalisées. Ces étapes étant terminées, donc à la mi-juin, on va attaquer, la phase de contrôle, de réception des travaux, comme tout propriétaire qui effectue des travaux chez lui. Donc, on aura cette phase de contrôle et de réception des travaux avec les entreprises qui travaillent pour nous. Et ensuite, nous allons rentrer dans une phase de vérification de conformité, cette fois ci avec les services de l'État. Donc c'est vrai que pour nos clients, c'est un peu bizarre parce qu'en fait le chantier semble terminé puisque au fur et à mesure, on avance. La nuit, on livre une chaussée toute neuve avec des peintures blanches. Mais pour autant, on n'a pas encore l'autorisation d'ouvrir à trois voies et de rouler à 130 km/h."

Le chantier de l’élargissement de l’A61 a débuté en 2018. Il concerne aussi une partie entre Lézignan-Corbières et Narbonne. Les 20 km dans l'Aude, entre l'échangeur de Lézignan et la bifurcation vers Narbonne et Perpignan seront aussi livrés au début de l’été si tout se passe bien. Ce sont donc en tout 34km qui vont passer à 2x3 voies.

Le trafic entre Toulouse et Narbonne est saturé sur cette portion de 120 km fréquentée par plus de 80.000 véhicules par jour. Au niveau du péage de Toulouse, plus de de 60.900 véhicules étaient comptabilisé en 2019 quotidiennement.

