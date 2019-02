A63 dans les Landes : les effets pervers de l'autoroute "ouverte"

Saugnacq-et-Muret, France

C'est une combine bien connue des automobilistes. Dans les Landes, l'autoroute A63 n'est dotée que de deux barrières de péages, une à Saugnacq-et-Muret, l'autre à Castets, ce sont les deux seuls endroits payants. Entre les deux, 104 km et une dizaine de diffuseurs, autrement dit des points de passage qui permettent de rentrer et sortir de l'autoroute gratuitement. On parle d'autoroute "ouverte". Ainsi, pour contourner le péage de Saugnacq-et-Muret, voitures et camions passent par les bourgs de Muret et Castelnau, pour retrouver l'autoroute un peu plus bas, à Liposthey. Avec des nuisances certaines pour les riverains.

Les automobilistes ont le droit de circuler librement, de ne pas payer, mais ils ont le devoir de respecter notre commune, Patrick Lacaze maire de Saugnacq-et-Muret

Le premier à s'en plaindre, c'est le maire de Saugnacq-et-Muret. "Les automobilistes ont le droit de circuler librement, de ne pas payer l'autoroute s'ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas le problème. Sauf qu'ils ont aussi des devoirs, comme celui de respecter notre commune quand ils la traversent", explique Patrick Lacaze. La nuisance principale, c'est la vitesse excessive des véhicules qui passent par Saugnacq-et-Muret. "Les voitures, les poids lourds aussi, notamment étrangers qui doivent être rentables et sont très pressés, dépassent allègrement les 50 km/h. C'est dangereux pour les riverains, ils en ont marre", détaille l'édile.

Emballages de fast-food et bouteilles remplies d'urine

Les incivilités ne s'arrêtent pas là. Les véhicules déversent leurs déchets au passage. "On retrouve de tout, des canettes de bière, des bouteilles remplies d'urine, des serviettes, et même des emballages de nourriture alors que le fast-food de l'autoroute se situe à plusieurs dizaines de kilomètres de la commune", soupire le maire de Saugnacq-et-Muret, dans un inventaire à la Prévert peu ragoûtant.

Chicanes et ralentisseurs : le prix de la sécurité

Toutes ces nuisances ont un coût. Pour sécuriser la traversée de Saugnacq-et-Muret, la mairie a fait installer des chicanes, des ralentisseurs, des zones 30 km/heure. "On a dû faire des travaux sur le bourg de Muret, on va devoir faire pareil à Castelnau, c'est prévu", explique le maire. Ces travaux, la mairie n'est pas seule à les financer. Ainsi, Atlandes, la société concessionnaire de l'A63, a mis la main à la poche. "Nous avons versé environ 70 000 euros. Nous avons notamment financé pour moitié la construction de l'aire de covoiturage", précise Olivier Quoy, directeur général d'Atlandes. Ce financement s'est effectué dans le cadre du "1% paysage et développement", une politique qui incite les sociétés autoroutières à valoriser les communes impactées par les autoroutes.