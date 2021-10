A63 en Gironde : la préfecture dévoile les deux scénarios de mise à 2x3 voies

Avec entre 60.000 et 80.000 véhicules chaque jour, dont 20 % de poids lourds, l’Autoroute A63 entre le Sud-Gironde et la rocade bordelaise est l’un des axes les plus empruntés du département et aussi l’un des plus embouteillés. Plusieurs projets sont à l'étude pour fluidifier le trafic et permettre une mise à 2x3 voies.

"C'est un axe qui est déjà à 2x3 voies dans les Landes et bientôt sur la rocade bordelaise et entre les deux, on est à 2x2 voies donc on a ce goulot d'étranglement problématique en terme de sécurité et de saturation du trafic", explique Christophe Noël-Dupayrat, le secrétaire général de la préfecture de Gironde qui pilote le dossier.

1er scénario : le projet qui fâche, un péage

Le premier scénario sur lequel les services de l'Etat ont travaillé est un projet de mise à 2x3 voies sur l'ensemble de l'A63 qui traverse la Gironde, soit les 35 kilomètres entre la rocade et Salles à la limite avec les Landes. Le coût de cette proposition s'élève à 300 millions d'euros, et "nécessite donc la mise en place d'un péage".

Un ticket à 1,40 euro pour les automobilistes

Selon les autorités, cette alternative présentait "l'intérêt de pouvoir moduler les choses par rapport aux poids lourds qui sont souvent critiqués, notamment le trafic international." La préfecture envisageait de faire payer une part des travaux par un surcoût du ticket de passage pour les chauffeurs routiers étrangers.

Ce scénario prévoyait également d'englober l'A660 jusqu'au Teich avec un deuxième péage, ce qui a entraîné une levée de boucliers parmi les élus du Sud-Bassin et de Bordeaux Métropole. "Nous avons eu un certain nombre de réactions négatives, nous avons fait une certaine unanimité", reconnaît Christophe Noël-Dupayrat.

2e scénario : sans péage, une 2x3 voies sur une portion seulement

Face à l'opposition des élus locaux, l'Etat a donc revu sa copie. "Nous nous sommes engagés à étudier un scénario alternatif", explique le secrétaire général de la préfecture de Gironde. Ce projet "plus modeste, moins ambitieux", serait financé sur des subventions publiques des collectivités et de l'Etat. Il s'agirait de traiter "le point le plus difficile entre la rocade et Cestas, le point noir". Cette proposition représente des dépenses pour le contribuable.

Ce n'est plus l'usager qui payerait, mais le contribuable

Le coût du chantier d'un tel scénario est estimé à 55 millions d'euros. "Il y a donc une grosse différence mais on ne traite pas la même chose et ça n'a pas le même impact sur la circulation", prévient Christophe Noël-Dupayrat.

Quel est le calendrier de la procédure ?

Le dossier de mise à 2x3 voies de l'A63 sera bientôt sur le bureau du ministre des Transports. D'ici la fin du mois d'octobre, la préfète de région va saisir Jean-Baptiste Djebbari, pour qu'il saisisse la Commission nationale du débat public. La CNDP décidera ensuite de la forme que prendra cette concertation. Elle pourrait avoir lieu dans le courant de l'année prochaine.

S'en suivront des études environnementales et de trafic. Les travaux ne commenceront pas avant une dizaine d'années.