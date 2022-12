A69 entre Toulouse et Castres : le concessionnaire promet la création de "1.000 emplois directs et indirects"

Le concessionnaire Atosca, promet ce mardi la création de "1.000 emplois directs et indirects" pour la construction et l'entretien de l'autoroute A69, en projet entre Toulouse et Castres. Entre 300 et 400 postes seront en CDI.