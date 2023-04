A69 : les chiffres-clé de l'autoroute entre Castres et Toulouse

On va beaucoup parler d’autoroute dans les jours à venir et en particulier de la future autoroute entre Castres et Toulouse (Verfeil et Toulouse pour être exact) : l’A69. 53km d’une nouvelle autoroute qui est en projet depuis près de 50 ans. Les entrepreneurs de Castres et notamment les labos Pierre Fabre la réclament depuis toujours ou presque pour désenclaver la sous-préfecture du Tarn.

ⓘ Publicité

Les travaux ont débuté mi-mars. Mais ce week-end un grand rassemblement anti-autoroute se prépare. Il devrait rassembler des milliers de personnes opposées à ce projet. L'occasion donc de mieux connaitre l’infrastructure qui est en train de sortir de terre et de dérouler les chiffres clé.

Le tracé : 53 km . Cet autoroute va s'éteindre 53 km mais en fait seuls 44 km vont vraiment sortir de terre. 9 km sont des déviations déjà existantes de Soual et de Puylaurens. Cela a permis évidemment de réduire les couts. Mais les automobilistes de la nationale estiment qu’ils seront privés de ces doubles voies.

Terres agricoles 300 hectares . Sur la surface de terres agricoles utilisées pour l’A69, on a entendu beaucoup de choses. Officiellement il y a 380 hectares qui sont dans le périmètre dont 100 hectares bitumé. En mettant pas de péage sur l’autoroute (mais des portiques) le chiffre devrait descendre à 300 hectares selon Atosca, le concessionnaire.

Un millier d'arbres coupés. A Vendine notamment, des militants se sont accrochés dans des platanes pour empêcher l’abattage. Officiellement le chiffre affiché par Atosca c’est 220 arbres d’alignement coupés. Pour le moment 97 ont été coupés. Mais il y a aussi les arbres isolés et plus de 5 hectares de bois à arbres. Alors pour les opposants ont est plutôt autour du millier d’arbre abattus pour l’A69.

450 millions de coût du projet . Le projet a été chiffré pour le moment a 450 millions dont 23 millions pour les collectivités locales ( contre 220 millions prévus précédemment. ) Les subventions publiques ont été revues à la baisse notamment grâce à l'investissement des banques qui finance à hauteur de 61% ce projet.

15 minutes de gagné. Au départ la Dreal parlait d’un gain de temps de 35 minutes po ur cette autoroute. Un fait c’est plutôt un quart d’heure que fera gagner le tronçon. La comparaison était faite avec non pas avec la route actuelle la N126 mais avec le futur trajet, dégradé, puisque les véhicules devront repasser par les centres bourg.

16,74 euros pour un aller-retour. Le coût du trajet a été fixé à 6,77 euros pour la totalité entre Castres et Verfeil. Coût auquel il faudra ajouter les 1,60 euros de la portion de l'A68 pour rejoindre Toulouse. (16,74 pour un aller-retour mais un tarif dégressif pour les abonnés et les voitures électriques) Trop cher avait dit les commissaires enquêteurs qui ont demandé une baisse de 30% et même un peu plus pour les tronçons de 2x2 voies annexés.