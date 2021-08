Trois collisions successives se sont produites sur l'autoroute A7 en fin de matinée ce mercredi. Un motard est blessé. La sortie est conseillée et l'entrée déconseillée à Montélimar-Sud.

Autoroute A7 : carambolages en série et gros bouchon près de Montélimar

L'autoroute A7 est congestionnée ce mercredi midi dans le sens de la remontée entre les échangeurs Montélimar-Sud et Montélimar-Nord à la hauteur de Savasse dans la Drôme. A 12h20, le bouchon était long de 21 kilomètres.

En cause : trois accidents successifs. Le premier est un carambolage entre cinq voitures qui se suivaient sur la voie de gauche. Ensuite, un motard a été percuté par une voiture. Et enfin à l'arrière du bouchon qui venait de se former, cinq autres voitures se sont percutées. Le seul blessé grave est le motard qui souffrirait d'une fracture.

Vinci Autoroutes évalue à plus de cinquante minutes supplémentaires le temps nécessaire pour traverser cette difficulté. La sortie est conseillée pour les poids-lourds et l'entrée est déconseillée pour tous les véhicules à Montélimar-Sud.