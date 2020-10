A7 : deux mois de travaux entre Ternay et Pierre-Bénite, déviations et ralentissements à prévoir

Des travaux débutent ce lundi 5 octobre sur la portion de l'autoroute A7 entre Ternay et Pierre-Bénite, dans le Rhône. Ils vont durer deux mois et auront des conséquences sur la circulation entre Saint-Etienne et Lyon.