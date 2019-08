A7 : VINCI durcit le ton après un nouvel accident impliquant son personnel

Un fourgon de VINCI autoroutes a été percuté mardi soir sur l'A7 entre Valence et Lyon à hauteur de Chanas (Isère). C'est le 35ème accident qui touche un véhicule du personnel de la société, qui a décidé de lancer une nouvelle campagne afin d'inciter les usagers à plus de prudence.

Chanas, France

Sur la route des vacances on fait attention aux radars... mais il faut aussi faire attention aux véhicules de sécurité qui se trouvent sur le bord des routes. Mercredi soir un camion de Vinci autoroutes a été percuté sur l'A7 entre Valence et Lyon au niveau de Chanas. Les deux hommes en jaune à bord n'ont pas été blessés, mais c'est la 35ème collision de ce type depuis le début de l'année.

La fatigue...

La vitesse n'est pas forcément en cause dans ce type d'accidents. "Quand je les vois, je lâche l'accélérateur et je ralentis progressivement à chaque fois", affirme Antoine, qui prend souvent l'autoroute A7. Les raisons de ces collisions ont pour origine des facteurs plus insidieux.

Chargée de communication pour VINCI autoroutes, Morgane Sauzay explique que la fatigue des conducteurs fait partie des premiers facteurs de risque pour les hommes en jaune : "la fatigue conduit à de la somnolence, des situations où l'on s'assoupit et où l'on est moins concentré sur la route". Un constat qu'illustre l'’édition 2019 du Baromètre européen de la conduite responsable selon laquelle "46% des français continuent de conduire alors qu’ils se sentent très fatigués".

...et la distraction

Autre facteur déterminant : la distraction. On roule, sans trop faire attention, et on réagit trop tard lorsque l'on voit les agents qui travaillent sur la voie. Plusieurs causes à cette perte d'attention : "le téléphone, le GPS, ou tout autre appareil électronique que l'on ne devrait pas avoir en main en conduisant", détaille Morgane Sauzay.

D'après une étude des sociétés d'autoroutes réalisée en 2018, 35% des français affirment utiliser leur téléphone en conduisant. Un chiffre qui monte en flèche pour les jeunes conducteurs, puisque trois quarts d'entre eux s'en servent au volant. Pour rappel, la sanction en cas d'utilisation du téléphone au volant est de 135 euros d'amende et de trois points en moins sur le permis.