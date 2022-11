A72 : bientôt des feux tricolores pour réguler le trafic entre Andrézieux et La Fouillouse

Le département de la Loire assume : l'objectif c'est d'augmenter la sécurité des automobilistes, et pas de réduire les temps de trajets. Une expérimentation entre en vigueur le 28 décembre : un système de feux tricolores pour désengorger les bouchons sur la sortie de l'A72 au rond-point de la Gouyonnière, où bien souvent les voitures finissent par rouler au pas sur la bande d'arrêt d'urgence.

Des capteurs installés sous la chaussée de l'A72

"Stocker des véhicules sur une bande d'arrêt d'urgence n'est pas acceptable," martèle Jérémie Lacroix, vice-président du département en charge des routes. Cette semaine, ses équipes ont installé sous la chaussée de l'A72, au niveau de la sortie 9 vers la Gouyonnière, des capteurs de détection. Ils réagissent quand un véhicule s'y trouve à l'arrêt, et activent les feux tricolores installées autour du rond-point de la Gouyonnière. Ces feux réguleront alors le trafic autour du rond-point de façon à vider le bouchon sur l'A72 le plus vite possible.

Priorité aux usagers de l'A72

Les feux tricolores ne sont pas encore calibrés (combien de temps resteront ils au rouge et au vert), mais on sait que la priorité sera d'ores et déjà donnée aux usagers sortant de l'A72, au détriment des voitures qui arrivent de Saint-Just-Saint-Rambert et de Saint-Galmier. L'expérimentation doit commencer le 28 décembre, et le département de la Loire prévoit d'en faire un premier bilan au mois de février. Si cette première phase s'avère concluante, le système de feux tricolores sera reconduit pour neuf mois, avant une éventuelle pérennisation du dispositif, qui en tout a coûté 100.000 euros au département.