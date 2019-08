A75-A71 : un aléa technique autour de Clermont-Ferrand, la voie de droite neutralisée

C'est un événement dont on se serait bien passé. Un aléa technique entraîne depuis vendredi la neutralisation de la voie la plus à droite entre la sortie 3 sur l'A75 et la sortie 16 sur l'A71, dans le sens Montpellier-Paris.

Clermont-Ferrand, France

En ce dernier week-end d'août, Bison Futé avait classé rouge la journée dans le sens des retours, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon l'organisme de prédiction du trafic, c'est à hauteur de Clermont-Ferrand que la circulation devait être bien ralentie. Mais, il avait oublié les imprévus.

Un risque de glissement de terrain

Selon APRR, ce sont des travaux de forage autour d'un talus autoroutier qui sont en cause. "L'autoroute est assez ancienne, et donc, on est pas à l'abri à quelques difficultés de terrain" explique Eric Payan, directeur réseau d'APRR. Ces mouvements de matériaux ont été constatés vendredi sur un talus près de l'autoroute. "C'est pourquoi, par mesure de précaution, on a décidé de neutraliser une voie, celle qui est le plus à droite" explique-t-il.

En conséquence, des restrictions de circulation exceptionnelles ont été mises en place avec la préfecture. Ainsi, les poids lourds sont interdits de circuler dans les deux sens de circulation. Entre le Zénith et le Brézet, la circulation se fait uniquement sur la voie de gauche. Enfin, la vitesse est abaissée à 50 km/h sur une zone de l'A75 autour de la Pardieu. Des itinéraires de déviations sont mis en place sur les départementales autour des sorties d'autoroutes.

Cela va durer tout le week-end

Les restrictions vont durer, selon APRR, tout le week-end. "Nous devons réaliser de nouvelles investigations afin de déterminer les travaux, qui sont assez conséquents" explique-t-on du côté de la société autoroutière. En conséquence, ces mesures restent en vigueur tout le week-end.