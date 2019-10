A75 : deux semaines de travaux dans les virages de Coudes

Issoire, France

Les restrictions de circulation doivent commencer à trois heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Les agents de la DiR Massif Central (Direction Interdépartementale des Routes) vont commencer à mettre en place les installations pour dévier la circulation sur la même chaussée, coté Allier. Tout doit être terminé pour 8 heures et le début du chantier, uniquement dans le sens Clermont-Issoire.

La circulation se fera sur une seule file du kilomètre 19 (à hauteur de Montpeyroux) au kilomètre 26,5 (à l'échangeur de La Ribeyre), là où existent des coupures dans le muret de béton central. Mais la réfection de la chaussée ne concerne que quatre kilomètres, du bas du viaduc de Coudes à l'aire du Val d'Allier.

La zone du chantier © Radio France - DiR Massif Central

La chaussée sera entièrement refaite avec 5.000 tonnes d'enrobé. Cela permettra d'effacer les défauts actuels (nids de poule, rainures, accumulation d'eau de pluie) et d'améliorer la sécurité, en particulier avec des barrettes sonores et réfléchissantes au bord de la route. Les travaux sont programmés jusqu'au 18 octobre mais ils pourraient se terminer deux ou trois jours plus tôt si tout se passe bien.

De gros travaux en 2021

Evidemment, ce chantier aura de sérieuses répercussions sur la circulation sur l'A75, déjà bien compliquée à l'entrée de l'agglomération clermontoise avec les travaux d'élargissement. 38.000 véhicules en moyenne passent chaque jour dans les virages de Coudes, il y aura très certainement des bouchons, au moins aux heures de pointe. La DiR Massif Central estime que les embouteillages risquent de durer de 7 à 10 heures du matin dans le sens Issoire-Clermont.

Ces deux semaines ne sont qu'un avant-goût de ce que les habitués de l'autoroute devraient connaître en 2021. De gros travaux sont prévus sur les 12 kilomètres entre Coudes et Issoire (jusqu'à l'échangeur numéro 12, la zone commerciale et industrielle et le stade du Grand Mas). Il faudra reconfigurer cette autoroute ancienne, en particulier créer des installations permettant d'éviter une pollution accidentelle de l'Allier, et créer une bande d'arrêt d'urgence.