A75: un nouveau chantier à hauteur des virages de Coudes

Issoire, France

La DiR Massif Central (Direction interdépartementale des Routes) a attendu que le Sommet de l'Elevage soit terminé pour entamer les travaux, pas question de rajouter une perturbation supplémentaire à une période où la circulation est la plus importante. Malgré tout, les usagers de l'A75 vont avoir droit à une difficulté supplémentaire au sud de l'agglomération clermontoise, en plus des travaux d'élargissement en 2x3 voies.

Dès lundi, la circulation dans le sens nord-sud (Clermont - Issoire) sera basculée sur la chaussée opposée sur 7,5 kilomètres, de Montpeyroux à la sortie 10 (La Ribeyre). Il n'y aura donc plus qu'une seule file dans chaque sens. Conséquence prévisible: les bouchons devraient au rendez-vous, en particulier aux heures de pointe. Des travaux qui doivent durer deux semaines, jusqu'au 18 octobre, peut être un peu moins si la météo est clémente.

Une chaussée refaite pour plus de sécurité

La chaussée doit être refaite sur quatre kilomètres, du bas du viaduc de Coudes à l'aire de repos du Val d'Allier (mais le basculement se fait sur une distance plus longue, entre les ouvertures existantes dans le muret en béton qui sépare les deux chaussées). L'enrobé est en mauvais état, avec des nids de poule, des fissures, des zones où l'eau stagne en cas de pluie avec un risque d’aquaplaning. Il sera gratté sur une épaisseur de six centimètres, un peu plus aux endroits les plus dégradés, et remplacé par un enrobé neuf.

38.000 véhicules (dont 15% de poids-lourds) passent en moyenne chaque jour sur l'A75 à hauteur des virages de Coudes. Un trafic composé en grande partie de pendulaires, des automobilistes d'Issoire et des environs qui vont travailler dans l'agglomération clermontoise.