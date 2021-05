A85 : deux demi-échangeurs pour rapprocher Tours des communes du Lathan

Il aura fallu sept ans. Sept ans de mobilisation, de pétitions, de réunions pour parvenir à un accord. La préfecture d'Indre-et-Loire et Cofiroute doivent signer prochainement une convention de financement pour deux demi-échangeurs qui relieront l'A85 au Nord-Ouest tourangeau. Le collectif citoyen à l'initiative de cette mobilisation demandait un échangeur. Deux demi-échangeurs, c'est une demi-victoire.

Des travaux sont en cours là où seront installés les demi-échangeurs © Radio France - Nicolas Joly

Le début du désenclavement

À la campagne, il faut faire du bruit pour avoir un peu de budget, regrette le maire de Savigné sur Lathan, Hugues Brun. "On est toujours avec notre salle des fêtes qui date des années 50. On n'a pas de piscine pour 40 000 habitants, alors que la métropole en a 12. C'est un combat permanent, il faut à chaque fois parler de nous et montrer que c'est un territoire qui mérite d'être valorisé", déclare-t-il. Pour l'élu, ces demi-échangeurs vont permettre de désenclaver le territoire et attirer les urbains qui ont envie de nature (cf. extrait audio ci-dessous).

Hugues Brun, maire de Savigné-sur-Lathan Copier

Le maire de Savigné salue le travail du collectif citoyen qui a monté et fait avancer le projet. Mais pour Emmanuel Bouchenard, qui a mené la mobilisation, ces demi-échangeurs ne vont pas assez loin. "Pour nous, habitants du Lathan, aller et venir de Tours, c'est très bien. Par contre, ça ne va pas résoudre en totalité les transits dans la commune de Langeais, notamment des poids-lourds", regrette-t-il. "Nos enfants passent deux heures et demie à trois heures dans les cars pour aller au lycée à Tours, on a des routes qui sont en mauvais état, l'échangeur était une première étape, mais il faut continuer à faire pression pour ce territoire qui aujourd'hui est complètement laissé à l'abandon", juge Emmanuel Bouchenard.