A89 : la circulation coupée entre Balbigny et Tarare suite à un incendie sous le tunnel de Violay

La circulation est coupée dans les deux sens sur l'A89, au niveau du tunnel de Violay, dans la Loire. Les pompiers ont été appelés peu après 8h30 pour un feu de véhicule sous le tunnel. La sortie et obligatoire et l'entrée interdite au niveaux des échangeurs 33 (Balbigny) et 24 (Tarare centre).

